Главреда «КВН ТВ» оштрафовали за выпуски с двумя уехавшими звездами

Штраф на 4 тысячи рублей присудили главреду телеканала «КВН ТВ» Светлане Масляковой за показ старых выпусков, в которых юморист Семен Слепаков (настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Семен Слепаков либо касается деятельности иностранного агента Семен Слепаков) и музыкант Андрей Макаревич (настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Андрей Макаревич либо касается деятельности иностранного агента Андрей Макаревич) были показаны без уточнения их статуса иноагентов, об этом 12 октября сообщает РИА Новости, со ссылкой на имеющиеся у них материалы.