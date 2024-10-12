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Главреда «КВН ТВ» оштрафовали за выпуски с двумя уехавшими звездами

Главреда «КВН ТВ» оштрафовали за выпуски с двумя уехавшими звездами

Штраф на 4 тысячи рублей присудили главреду телеканала «КВН ТВ» Светлане Масляковой за показ старых выпусков, в которых юморист Семен Слепаков (настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Семен Слепаков либо касается деятельности иностранного агента Семен Слепаков) и музыкант Андрей Макаревич (настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Андрей Макаревич либо касается деятельности иностранного агента Андрей Макаревич) были показаны без уточнения их статуса иноагентов, об этом 12 октября сообщает РИА Новости, со ссылкой на имеющиеся у них материалы.

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