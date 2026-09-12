Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Гендиректор урезал себе зарплату на $1 млн, чтобы платить сотрудникам минимум $70 тыс. в год. Вот к чему это привело

Гендиректор урезал себе зарплату на $1 млн, чтобы платить сотрудникам минимум $70 тыс. в год. Вот к чему это привело

В 2015 году Дэн Прайс принял решение, которое для большинства руководителей звучало бы немыслимо: он сократил собственную зарплату примерно на $1 млн в год, чтобы ни один сотрудник его компании не зарабатывал меньше $70 000.

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