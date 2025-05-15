Президент Украины Владимир Зеленский и власти Британии заинтересованы в срыве переговоров. Об этом сказал участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с РИА Новости.
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