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Экс-депутат Олейник: Зеленский и Лондон заинтересованы в срыве переговоров

Экс-депутат Олейник: Зеленский и Лондон заинтересованы в срыве переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский и власти Британии заинтересованы в срыве переговоров. Об этом сказал участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с РИА Новости.

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