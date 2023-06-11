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Гондурас открыл свое посольство в Китае спустя три месяца после установления дипотношений

Гондурас открыл свое посольство в Китае спустя три месяца после установления дипотношений

В Пекине появилось посольство Гондураса, которое было создано спустя три месяца после установления дипломатических отношений между странами.

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