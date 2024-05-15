Илья Суцкевер объявил об уходе из OpenAI

Научный руководитель OpenAl (разработчик ChatGPT) Суцкевер объявил об уходе из компании. Это произошло на фоне разногласий с главой компании Альтманом по поводу того, как быстро надо развивать ИИ и не будет ли он угрожать человеку.
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