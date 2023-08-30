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Курсанты программы подготовки госслужащих "Муравьев-Амурский – 2030" примут участие в ВЭФ

Курсанты программы подготовки госслужащих "Муравьев-Амурский – 2030" примут участие в ВЭФ

Курсанты второго потока образовательной программы подготовки госслужащих "Муравьев-Амурский — 2030" примут участие в деловых и спортивных мероприятиях VIII Восточного экономического форума (12+), который состоится 10–13 сентября во Владивостоке.

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