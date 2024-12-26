Жителя Новосибирска осудили на 9 лет за подготовку теракта

38-летний сибиряк вступил в сотрудничество с украинскими террористами, также он незаконно культивировал коноплюВторой Восточный окружной военный суд вынес приговор 38-летнему Никите Горбунову - жителю Новосибирска, обвиняемому в подготовке террористического акта, сотрудничестве с представителем запрещенной в России украинской террористической организации, а также в незаконном культивировании наркосодержащих растений и покушении на сбыт запрещенного вещества.