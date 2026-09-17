Геологическая служба США зафиксировала землетрясение на Аляске

Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 6,5 близ поселка Никольский на Аляске. Эпицентр находился в 165 км к западу от поселения, а очаг — на глубине 111,7 км.
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