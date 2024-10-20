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«Ъ»: получивший 15 лет колонии экс-мэр Владивостока Пушкарев уйдет на СВО

«Ъ»: получивший 15 лет колонии экс-мэр Владивостока Пушкарев уйдет на СВО

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный на 15 лет колонии за коррупцию, подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО, сообщает газета «Коммерсантъ».

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Комментарии
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ИК
Игорь Калашников
Ему ещё лучше сделали. Отсидится в тылу, а не в камере, и ещё получит деньги и льготы как участник СВО. Если бв они чувствовали запах смерти, то не просились бы на СВО. А друзья=чиновники и рады им помочь ибо в одной упряжке ходят.
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18 час.
Галина Друзина
Это самый лучший мэр, который был во Владивостоке, а которые были до него и после него это хапуги, а оговорили его, что не давал москвичам хозяйничать. Жаль, что решают всё деньги.
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16 час.

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