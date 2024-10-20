«Ъ»: получивший 15 лет колонии экс-мэр Владивостока Пушкарев уйдет на СВО

ИК

Игорь Калашников

Ему ещё лучше сделали. Отсидится в тылу, а не в камере, и ещё получит деньги и льготы как участник СВО. Если бв они чувствовали запах смерти, то не просились бы на СВО. А друзья=чиновники и рады им помочь ибо в одной упряжке ходят.