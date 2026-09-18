Путин обвинил НАТО в тренировках по захвату гражданских судов

Президент России Владимир Путин заявил, что в Балтийском море прошли учения НАТО. Одной из их целей была отработка захвата гражданских судов, что вызвало недоумение со стороны российской власти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS Гарри Кейн забил ...
- GS "Время демагогии ...
- ООН поддержала вс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым