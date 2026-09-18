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Царьград

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Путин обвинил НАТО в тренировках по захвату гражданских судов

Путин обвинил НАТО в тренировках по захвату гражданских судов

Президент России Владимир Путин заявил, что в Балтийском море прошли учения НАТО. Одной из их целей была отработка захвата гражданских судов, что вызвало недоумение со стороны российской власти.

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