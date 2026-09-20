Полиция Праги задержала мужчину за угрозы убийств 650 человек

В Праге задержан 39-летний мужчина, разославший с 23 августа по 11 сентября 36 писем с угрозами. Среди адресатов - врачи, студенты и полиция.
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