Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВС РФ уничтожили «Ланцетом» украинский танк Т-80 в Курской области

ВС РФ уничтожили «Ланцетом» украинский танк Т-80 в Курской области

В ходе разведывательных мероприятий российские военнослужащие обнаружили движение украинского танка Т-80 в приграничном районе Курской области, танк был уничтожен ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет».

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