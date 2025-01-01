Прогноз погоды в Крыму на 1 января

Прогноз погоды в Крыму на 1 январяВ Симферополе +10 и малооблачноВ Севастополе +11 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +11 и малооблачноВ Черноморском +12 и малооблачноВ Джанкое +12 и облачно с прояснениямиВ Ялте +12 и ясноВ Алуште +11 и ясноВ Керчи +10 и облачно с прояснениямиВ Армя.