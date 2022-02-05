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Арсен Аваков: Россия не выживет как государство, если «нападет» на Украину

Арсен Аваков: Россия не выживет как государство, если «нападет» на Украину

Российская Федерация не выживет как государство, если «нападет» на Украину. Об этом в разговоре с журналистами заявил бывший глава украинского МВД Арсен Аваков.

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