В Китае 589 тысяч граждан наказали за коррупцию

В Китае в рамках масштабных мероприятий по борьбе с коррупцией было наказано 589 тыс. граждан. Об этом свидетельствует заявление, опубликованное на сайте Центральной комиссии по проверке дисциплины Китая.
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