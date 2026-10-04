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Сербия – первая команда, проигравшая 4 из 4 матчей в Лиге наций

Сборная Сербии стала первой командой, проигравшей во всех 4 матчах Лиги наций текущего розыгрыша.  Команда Велько Пауновича проиграла Греции (1:2), Нидерландам (1:2), Германии (0:2) и снова Нидерландам (1:2).

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