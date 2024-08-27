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Царьград

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В Ростовской области резко увеличилось количество зелёных комаров

В Ростовской области резко увеличилось количество зелёных комаров

Полчища насекомых облепили многие поверхности в Таганроге.На территории Ростовской области благоприятные для размножения комаров-звонцов условия привели к тому, что насекомые стали тысячами появляться в разных населённых пунктах.

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