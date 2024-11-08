В Санкт-Петербурге завершат реставрацию Дома радио к концу 2026 года

Предполагается создание многофункционального культурного центра внутри легендарного здания Работы по реставрации исторического здания Дома радио в Санкт-Петербурге стартовали и планируется завершить их к концу 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВТБ.