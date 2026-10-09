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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Такой день. Избитый пес очнувшийся после комы и новая атака на дата-центры "Яндекса"

Такой день. Избитый пес очнувшийся после комы и новая атака на дата-центры "Яндекса"

О главных событиях страны и региона за 9 октября В селе Сросты Егорьевского района Алтайского края введен карантин из-за вспышки бруцеллеза среди крупного рогатого скота.

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