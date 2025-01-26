Трамп опять решил всех шокировать: оказывается, Россия украла гиперзвук у Америки! И виноват в этом, вы-таки не поверите, Барак Обама! Это вообще здорово, конечно, что у Трампа всегда и во всём виноваты демократы + Китай, Иран, Северная Корея и Россия.
Трамп обвинил Россию в «краже» гиперзвукового оружия
Комментарии
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Олег Самойлов
Мне интересно, а в пиндосятине документы в ОДНОМ экзЕмляре делаются? Это во-первых, во-вторых, СКОЛЬКО ТОНН бумаги в бумажном варианте на все это пошло? Ну, и третье: если сперли электронный вариант, то ГДЕ остальные хвосты этих разработок? Ну, и последнее. Ладно, допустим, что спернули наши, ДОПУСТИМ! У пиндосов НИЧЕГО НЕ осталось, но ведь разработки-то ЛЮДИ вели! А их КАК сопрешь? Кроме того, дюймы и футы надо в миллиметры и граммы перевести, а это не совсем просто, как кажется! Ну, доньга, ты даеЖь!!!
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5 час.
Олег Самойлов
БОльшей глупости придумать весьма проблемно! Особенно про атомную бомбу, хапнутую у дойчляндии амерами!
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5 час.
ИС
Ирина Семенова
👍
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4 час.
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