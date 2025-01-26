Трамп обвинил Россию в «краже» гиперзвукового оружия

Олег Самойлов

Мне интересно, а в пиндосятине документы в ОДНОМ экзЕмляре делаются? Это во-первых, во-вторых, СКОЛЬКО ТОНН бумаги в бумажном варианте на все это пошло? Ну, и третье: если сперли электронный вариант, то ГДЕ остальные хвосты этих разработок? Ну, и последнее. Ладно, допустим, что спернули наши, ДОПУСТИМ! У пиндосов НИЧЕГО НЕ осталось, но ведь разработки-то ЛЮДИ вели! А их КАК сопрешь? Кроме того, дюймы и футы надо в миллиметры и граммы перевести, а это не совсем просто, как кажется! Ну, доньга, ты даеЖь!!!