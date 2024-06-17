Медведев: Запад не жалеет сил, чтобы сохранить прежний миропорядок

Западные страны не желают сил и средств для того, чтобы сохранить свое доминирование в мире. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Международного межпартийного форума "Единой России" "Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка" во Владивостоке, передает РИА Новости.