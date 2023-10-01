На радость российским туристам платежная карта «Мир» заработала в Венесуэле

Карты российской платежной системы «Мир» начали работать на значительной части Венесуэлы. Об этом агентству ТАСС сообщил директор латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел России Александр Щетинин.
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