СВОих бросают? Почему глава Генштаба Герасимов не скажет правду о боевом генерале "Спартаке"

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА 7,6K прочтений Сегодня Всеми любимый генерал "Спартак" Иван Попов и его адвокат на протяжении двух недель безуспешно добиваются, чтобы следствие провело допрос начальника Генштаба Валерия Герасимова.
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