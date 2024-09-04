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Добрый Мир

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СВОих бросают? Почему глава Генштаба Герасимов не скажет правду о боевом генерале "Спартаке"

СВОих бросают? Почему глава Генштаба Герасимов не скажет правду о боевом генерале "Спартаке"

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА 7,6K прочтений Сегодня Всеми любимый генерал "Спартак" Иван Попов и его адвокат на протяжении двух недель безуспешно добиваются, чтобы следствие провело допрос начальника Генштаба Валерия Герасимова.

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Комментарии
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Лев Добрый
Своих бросают? А кто сказал, что гусь свинье пара!🤠👈😜
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