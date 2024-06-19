«Вызов нашей безопасности»: в Раде требуют санкций против Иванишвили

Украина должна ввести санкции против грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили, контролирующего правящую партию «Грузинская мечта», которая вопреки окрикам Запада провела через парламент закон об иноагентах.
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