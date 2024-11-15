Робот уговорил сдаться в плен киевских боевиков под Курахово

Киевские боевики, попавшие в окружение в районе населенного пункта Курахова, сдались в плен после того, как их призвала сделать это примененная бойцами армии России своеобразная звуковая боевая платформа, рассказал 15 ноября военный корреспондент Дмитрий Астрахань, сообщает «Известия».