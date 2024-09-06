Песков за открытые границы для СМИ, но не вовремя СВО

Должна быть полная свобода информации, но во время специальной военной операции (СВО) цензура оправдана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 сентября на полях Восточного экономического форума ТАСС.
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