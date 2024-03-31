BI: Китай ждет падение экономики, подобное завершению экономического чуда Японии

Надвигающийся в Китае кризис на рынке недвижимости грозит погрузить экономику страны в "балансовую рецессию" - ситуацию, когда домохозяйства и компании вынуждены направлять средства на погашение долгов вместо инвестиций.
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