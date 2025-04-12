Дилеры пересмотрели свой портфель: почему автосалоны "китайцев" массово" закрываются

С начала этого года в России закрылись аж 213 китайских салонов. Рассказываем, что происходит.Автомобильный эксперт Денис Гаврилов рассказал, с чем связано массовое закрытие китайских автосалонов, коих с начала текущего года в России стало на 213 штук меньше.