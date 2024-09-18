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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Четвертую часть урожая картофеля КФХ ´Диана´ реализует в период уборки.

Четвертую часть урожая картофеля КФХ ´Диана´ реализует в период уборки.

´Коломбо´ ушел раньше другихНаравне с завершением уборки гречихи, проса, прирастающими темпами сева озимых зерновых, других сельхозработ в Бобруйском, Кировском, Белыничском, Шкловском, Могилевском районах активно копают картофельПо словам начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевс .

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