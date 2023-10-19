Си Цзиньпин отметил масштаб энергетического сотрудничества с Россией

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda Сотрудничество России и Китая в области энергетики приобрело всесторонний и широкомасштабный характер, отметил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном письме российско-китайскому энергетическому бизнес-форуму.
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