Неделя моды в Нью-Йорке: Кара Делевинь и Эдриан Броуди среди гостей, Анна Вьялицына и Дарья Строкоус — на подиуме на показе Thom Browne

В Нью-Йорке Неделю моды завершил показ осенней коллекции Thom Browne. Шоу посетили: Кара Делевинь, Эдриан Броуди, Лаки Блю Смит, Керри Вашингтон, звезда "Пингвина" и "Как я встретил вашу маму" Кристин Милиоти, Куин Латифа и другие гости.
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