Свердловская школа взяла путинскую премию на съезде мэров

Лауреатом второй степени всероссийской премии «Служение», которая проходит с 2023 года по поручению президента РФ Владимира Путина, в номинации «Молодые кадры — на службе страны» стал проект «Летняя школа журналистики» главреда газеты «Волчанские вести» (Свердловская область) Марины Палецких.
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