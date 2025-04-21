Свердловская школа взяла путинскую премию на съезде мэров

Лауреатом второй степени всероссийской премии «Служение», которая проходит с 2023 года по поручению президента РФ Владимира Путина, в номинации «Молодые кадры — на службе страны» стал проект «Летняя школа журналистики» главреда газеты «Волчанские вести» (Свердловская область) Марины Палецких.