Воинственные политики в Вашингтоне намерены бесконечно продолжать конфликт на Украине, поскольку опасаются потери международного авторитета собственной страны, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг … .
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