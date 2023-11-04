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Закон и Порядок

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США вводят санкции против россиянки за помощь «олигархам»

США вводят санкции против россиянки за помощь «олигархам»

США ввели санкции против россиянки из-за обхода ограничений через криптовалюту Под санкции попала россиянка, которая помогала выводить средства из России, в том числе с помощью криптовалюты, утверждает Минфин США.

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