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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Россияне негативно восприняли идею Матвиенко создать Министерство счастья

Россияне негативно восприняли идею Матвиенко создать Министерство счастья

Политика просто с Игорем Таланцевым В Совете федерации предложили создать Министерство счастья.

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Комментарии
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Анатолий протасевич
Я например  создал министерство проституток -которые хотя бы  приносили пользу  -вместо  домов проституток.
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4 час.
Михаил Е
Во власти прямо как на железной дороге: дисфункциональный отдел региональной дирекции филиала центральной дирекции постоянной эрекции...  Там тоже детей-внуков пристроили, теперь под домашних животных структуры создают.
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2 час.
МЕ
Михаил Е
А новое министерство на базе Госнаркоконтроля (он же Госнаркосбыт) формироваться будет?
Ответить
1 час.

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