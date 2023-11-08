Политика просто с Игорем Таланцевым В Совете федерации предложили создать Министерство счастья.
Россияне негативно восприняли идею Матвиенко создать Министерство счастья
Комментарии
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Анатолий протасевич
Я например создал министерство проституток -которые хотя бы приносили пользу -вместо домов проституток.
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4 час.
Михаил Е
Во власти прямо как на железной дороге: дисфункциональный отдел региональной дирекции филиала центральной дирекции постоянной эрекции... Там тоже детей-внуков пристроили, теперь под домашних животных структуры создают.
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2 час.
МЕ
Михаил Е
А новое министерство на базе Госнаркоконтроля (он же Госнаркосбыт) формироваться будет?
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1 час.
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