Россияне негативно восприняли идею Матвиенко создать Министерство счастья

Анатолий протасевич Я например создал министерство проституток -которые хотя бы приносили пользу -вместо домов проституток.

Михаил Е Во власти прямо как на железной дороге: дисфункциональный отдел региональной дирекции филиала центральной дирекции постоянной эрекции... Там тоже детей-внуков пристроили, теперь под домашних животных структуры создают.