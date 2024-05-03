Размер потребительского штрафа предложили ограничить ценой покупки

Размер потребительского штрафа предложили ограничить ценой товара, работы или услуги. Такой законопроект 3 мая внесла в Госдуму группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии, главой Комитета по международным делам Леонидом Слуцким.
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