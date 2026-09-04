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Царьград

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Жёлтый снег против Эвереста: альпинисты растопили тонны льда мочой

Жёлтый снег против Эвереста: альпинисты растопили тонны льда мочой

Базовый лагерь на Эвересте уходит под воду из-за мочи и газовых горелок.Оказывается, знаменитый ледник Кхумбу у подножия Эвереста страдает не только от глобального потепления, но и от физиологии туристов.

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