Жёлтый снег против Эвереста: альпинисты растопили тонны льда мочой

Базовый лагерь на Эвересте уходит под воду из-за мочи и газовых горелок.Оказывается, знаменитый ледник Кхумбу у подножия Эвереста страдает не только от глобального потепления, но и от физиологии туристов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч В Дубне таксист с...
- Эль-Ниньо ударит ...
- Русские учёные ра...
Одно из 2!Или природа или деньги,деньга выгоднее.