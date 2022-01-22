Азмун прокомментировал переход в «Байер»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал переход в немецкий клуб «Байер». «Я уверен, что своими футбольными качествами усилю команду», — заявил футболист и отметил, что невероятно взволнован тем, что скоро сможет играть в Бундеслиге.