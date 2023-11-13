Известная певица жестко прошлась по своим недоброжелателям, и попросила их перестать считать её деньги и волосы на голове.
Пугачёва напомнила о своих заслугах перед Родиной
Комментарии
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МС
Марина Свобода
ошибка? Да бало там на концерте ей платили немеряное, вот и пела. Разъве она вообще понимает что-то про другую жизнь? Про тот подпвиг, что совершали эти люди? Нет. Ее греет только бабло
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17 час.
ГАЛИНА КНЯЗЕВА
Бабка чешет репу,видать хочет домой!
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14 час.
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