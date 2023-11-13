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Пугачёва напомнила о своих заслугах перед Родиной

Пугачёва напомнила о своих заслугах перед Родиной

Известная певица жестко прошлась по своим недоброжелателям, и попросила их перестать считать её деньги и волосы на голове.

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Комментарии
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МС
Марина Свобода
ошибка? Да бало там на концерте ей платили немеряное, вот и пела.  Разъве она вообще понимает что-то про другую жизнь? Про тот подпвиг, что совершали эти люди? Нет. Ее греет только бабло
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ГАЛИНА КНЯЗЕВА
Бабка чешет репу,видать хочет домой!
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