Ефимов: Трехэтажный детский сад с бассейном построили на Севанской улице

В районе Царицыно построили детский сад с бассейном на 250 мест, он уже принял первых воспитанников. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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