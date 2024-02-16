Кто из звезд признался в желании спеть дуэтом с SHAMAN: Бойкот закончился?

Многие артисты готовы выйти на сцену с Ярославом ДроновымСлывет такое мнение, что к уровню SHAMAN (Ярослав Дронов) слишком сложно подобраться, поэтому зрители и не видят творческих коллабораций артиста с коллегами по цеху.
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