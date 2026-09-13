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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Финал мужской сетки US Open совсем скоро. Кто возьмет ТБШ: Зверев или Шелтон?

Александр Зверев сыграет с Беном Шелтоном в финале US Open. Немец – явный фаворит (коэффициент на победу 1.

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