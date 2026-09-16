Дочь «кровавого карлика» и врага народа: что случилось с дочерью Николая Ежова

В ноябре 1938 года Николай Ежов, нарком внутренних дел СССР, человек, чьё имя стало синонимом Большого террора, был смещён со всех постов.
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