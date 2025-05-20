Росфинмониторинг запросил доступ к системе «Мир» для борьбы с преступностью

Законопроект, предоставляющий доступ к данным системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы «Мир» в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма разработала Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), 20 мая сообщает пресс-служба ведомства.
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