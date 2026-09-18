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ЮЖНОЕ ТУШИНО

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Собянин распространит программу комплексной профориентации на восьмиклассников

Сергей Собянин решил распространить программу комплексной профориентации на учеников восьмых классов московских школ с января 2027 года.

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