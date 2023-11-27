На Западе все чаще говорят о необходимости открыть для полетов российское воздушное пространство 7 июня

Французы летят мимо. России (фото с сайта wallpapers.com) 201K прочитали Евросоюз и США уже тысячу и один раз пожалели о том, что запретили российским авиакомпаниям полеты над своей территорией, Россия ответила тем же и западные авиакомпании начали нести огромные убытки.