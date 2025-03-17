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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин набрал очки (6+7) в 9-м матче подряд – передача с «Эдмонтоном». У него 72 балла в 66 играх

Форвард «Рейнджерс» сделал голевую передачу в игре с «Эдмонтоном» (1:3), набрав 72-е (29+43) очко в текущем чемпионате НХЛ.

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