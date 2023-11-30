Вне серой зоны: менее чем за пять лет самозанятые россияне зарегистрировали доходы почти на 3 трлн рублей.

Число самозанятых россиян достигло 9 млн, сообщили в Федеральной налоговой службе. По данным ведомства, с момента запуска эксперимента в 2019 году его участники зарегистрировали почти 3 трлн рублей доходов и уплатили в бюджет свыше 120 млрд рублей налогов.