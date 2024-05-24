Зеленского обманули во время поездки на линию обороны

Президента Украины Владимира Зеленского во время поездки на приграничную линию оборону возили на показательный объект вместо реальных недостроенных укреплений, заявил депутат Верховной Рады Михаил Бондарь.
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