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Запугали утечкой данных: Мошенники с Украины обманули пенсионерку на 1,3 млн во время атак БПЛА

Запугали утечкой данных: Мошенники с Украины обманули пенсионерку на 1,3 млн во время атак БПЛА

Женщина опомнилась, когда передала деньги курьеру.Украинские мошенники обманули пенсионерку из Москвы на 1,3 млн рублей во время атак беспилотников, передает Telegram-канал Mash.

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